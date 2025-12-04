Chiaruzzi: «Gli Usa sacrificano l’Ucraina sull’altare delle grandi potenze»

Il professore associato di Teoria e relazioni internazionali e Storia del pensiero politico all’Università di Bologna è autore con Sofia Ventura – anche lei docente a Bologna di Comunicazione politica – del saggio «Perché l’Ucraina combatte»

5 ' di lettura

Un palazzo colpito da un raid russo nella regione di Kiev - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La guerra in Ucraina come guerra d’Europa e per la difesa dei valori dell’Unione. Nel momento in cui si discute con insistenza della trattativa tra Usa e Russia per il futuro dell’Ucraina, a cui si oppongono in primis Kiev e Bruxelles per non essere bypassati. Michele Chiaruzzi, docente di Relazioni internazionali all’Università di Bologna è autore, con Sofia Ventura anche lei docente a Bologna di Comunicazione politica del saggio «Perché l’Ucraina combatte» (Linkiesta Books, 250 pp. 19 euro). P