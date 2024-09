Caso Open Arms, chiesti 6 anni di carcere per il ministro Salvini

I magistrati di Palermo hanno chiesto sei anni di reclusione per l’attuale ministro delle Infrastrutture, nonché segretario della Lega, Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco dalla Open Arms di 147 migranti a Lampedusa. La richiesta della pena riguarda entrambi i reati che vengono contestati a Salvini che - come lui stesso ha dichiarato - rischiava fino a 15 anni di reclusione.

«Il pos doveva essere rilasciato senza indugio e subito, il diniego è stato in spregio delle regole e non per proseguire in un disegno governativo» ha detto la procuratrice aggiunta Marzia Sabella alla fine della requisitoria.

«Il diniego consapevole e volontario ha leso la libertà di ognuna delle 147 persone e non c'era ragione - ha aggiunto Sabella -. In questo processo non ci sono state le persone offese, la maggior parte di loro è irreperibile, ma non perché siano clandestina o criminale. Leggeremo a uno a uno i nomi di queste persone per ricordarle».

Il ministro

Dal canto suo Salvini, sulla sua pagina Instagram, ha dichiarato: «6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi e difeso l’Italia e gli Italiani? Follia. Difendere l’Italia non è un reato e io non mollo, né ora né mai. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data».

Le reazioni

Tante le parole a sostegno del ministro, a partire da quella della premier Giorgia Meloni.

Il senatore bresciano della Lega Stefano Borghesi ha detto che «quello contro Salvini è a tutti gli effetti un processo politico all’unico che, in tutti questi anni, è riuscito nei fatti a bloccare gli sbarchi di clandestini. Chiedere 6 anni di condanna per un ministro che ha fatto il suo dovere, difendendo i confini e rispettando il mandato elettorale ricevuto, è assolutamente paradossale. Solidarietà a Matteo, vittima di pregiudizio politico che è un precedente pericoloso per il Paese».