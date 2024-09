Fontana in Arabia Saudita per una missione di Regione Lombardia

Due giorni in Arabia Saudita per rafforzare i legami tra il Paese e la Lombardia e ampliare tutte le opportunità imprenditoriali ma anche quelle relative al turismo, lo sport, la cultura e la collaborazione con le università. Questi gli obiettivi con cui ha preso il via oggi a Riyad la missione istituzionale della Regione Lombardia guidata dal presidente Attilio Fontana. La prima in tempi recenti, come riferito dai diplomatici italiani presenti nella capitale e come riporta Lombardia Notizie, che vede la presenza di un presidente di Regione in Arabia Saudita.

Al fianco del governatore il sottosegretario regionale con delega alle Relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo, e una delegazione composta da rappresentanti di Assolombarda, Promos, FederlegnoArredo, Arexpo, Fiera Milano, Politecnico di Milano, Università Statale e Bicocca di Milano e dell’Insubria, oltre a 12 aziende interessate ai rapporti con questo Paese.

Leggi anche Gli Emirati Arabi alla scoperta del turismo di lusso bresciano

Dopo aver salutato e ringraziato l’ambasciatore Carlo Baldocci, Fontana ha incontrato il ministro degli Investimenti, Khalid Al Falih. «Uno dei momenti più importanti della nostra missione – ha evidenziato il governatore – e fa seguito alla recente visita del ministro, a inizio settembre, nella sede della Regione, a Milano. Qui il modello Lombardia piace ed è molto apprezzato». «Dal settore manifatturiero a quello dell’innovazione, con particolare attenzione alle startup tecnologiche, fino all’automotive, l’aerospace, le scienze della vita e il biotech – ha aggiunto Cattaneo –possono nascere azioni comuni forti e importanti».

Fontana e Cattaneo hanno poi visitato l’Al Urubah Park, realtà di 75 ettari all'interno della zona centro-orientale della città. Qui Land – società internazionale di consulenza paesaggistica con sede in Lombardia – ha inaugurato la propria sede con nuovi uffici nella capitale del Regno. Fontana è stato poi a Index Saudi Arabia 2024, la principale manifestazione di interior design e arredamento del Regno dove ha anche incontrato una trentina di aziende lombarde presenti.