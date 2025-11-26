Matti Lassila: «Conosciamo la Russia, perciò abbiamo aderito alla Nato»

L’ambasciatore finlandese in visita a Brescia: «Vogliamo facilitare i rapporti commerciali»

5 ' di lettura

La visita dell'ambasciatore finlandese al Giornale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’ambasciatore finlandese in Italia, Matti Lassila, arriva a Brescia nelle ore in cui gli Stati Uniti provano ad imprimere una svolta al conflitto ucraino con un nuovo piano di pace confezionato dagli Stati Uniti. La due giorni bresciana dell’ambasciatore Lassila, organizzata dall’on. Calovini, capogruppo di FdI in Commissione esteri e membro della delegazione interparlamentare presso la Nato, è stata l’occasione per una serie di visite istituzionali (sindaca Castelletti e presidente della provi