Temporali fuori stagione, quota neve alle stelle e 16 gradi in città

Prendete una perturbazione accompagnata da correnti miti, collocatela in un periodo già di per sé caratterizzato da temperature superiori alla media, ed ecco il risultato: nella notte tra lunedì e martedì i termometri, a Brescia, hanno rilevato valori di oltre 10-11°C, per poi raggiungere addirittura i 15-16°C nel corso della mattinata. La stazione meteorologica dell'istituto Pastori ha rilevato una massima di +16,3°C.

La quota neve, inevitabilmente, è schizzata verso l’alto, e in alcune zone della provincia è arrivato perfino un temporale fuori stagione, frutto di una situazione atmosferica tutt’altro che invernale. Si tratta dell’ennesima anomalia di un mese di gennaio molto mite: finora, secondo i dati di Ghedi, abbiamo vissuto diciannove giornate più calde della media, sei nella norma e solo tre più fredde della media. Un bilancio quasi a senso unico, e l'inverno non riuscirà ad avere la sua rivincita nemmeno nei giorni della merla, che si preannunciano, tanto per cambiare, insolitamente miti. Per rivedere temperature meno anomale dovremo attendere la prossima settimana.

In Valcamonica

La perturbazione ha portato neve oltre i 1400 metri in alta Valcamonica. Nella zona bassa, invece, la notte e le prime ore del mattino si sono caratterizzate per un vero temporale con tuoni e fulmini che ha portato anche un po’ di grandine in alcune zone. Purtroppo, la pioggia ha condizionato alcune stazioni sciistiche alle quote più basse. Maniva, Borno e Montecampione sono rimaste chiuse per un riassetto del demanio sciabile.

Nel comprensorio Ponte di Legno Tonale si scia. Dall’intermedia della cabinovia al Passo del Tonale, sono caduti circa 15 centimetri di neve, incrementando la preziosa riserva sulle piste. Per i prossimi giorni è previsto un miglioramento con temperature in aumento che certamente non favoriranno le stazioni a più bassa quota.