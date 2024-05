Maggio freddo e piovoso? No, finora è un mese normale

Ieri pomeriggio rovesci e temporali hanno colpito la nostra provincia, portando accumuli compresi fra i 20 e i 40 millimetri. Nel pluviometro installato sul colle Cidneo, negli ultimi sedici giorni, sono caduti quasi 100 millimetri, a conferma di un periodo particolarmente instabile, ma siamo davvero sicuri che si tratti di un’anomalia? Molti sono convinti che questa sia una primavera «impazzita, altri ironizzano, parlando di un maggio travestito da novembre, eppure i dati ci dicono esattamente il contrario.

Maggio, secondo le statistiche, è sempre stato uno dei mesi più piovosi dell’anno. Secondo le rilevazioni dell’istituto Pastori, relative al trentennio 1961-1990, si colloca addirittura al primo posto tra i mesi più piovosi dell’anno, a conferma del fatto che l’immaginario collettivo è molto distante dalla realtà. Forse sono le temperature troppo basse ad ingannarci? No, anche in questo caso stiamo vivendo un mese del tutto normale. L’anomalia termica degli ultimi sedici giorni è prossima allo zero, a conferma di un periodo in perfetta sintonia con la media di riferimento. Giornate calde, con picchi superiori ai 26-27°C, si sono alternate ad altre più fresche, in cui le temperature sono rimaste sotto i 19-20°C, e fasi piovose hanno poi lasciato spazio a parentesi soleggiate, a conferma della classica variabilità primaverile.

Per questi motivi non possiamo certamente parlare di un maggio troppo freddo o piovoso. Finora, a Brescia e provincia, è stato un mese semplicemente… normale.