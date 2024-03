Un’escursione primaverile in Valvestino tra faggi e abeti rossi

Turano è il paese sede municipale del comune di Valvestino, che estende il suo territorio in un contesto ricco di spazi per disegnare escursioni a proprio piacimento. La primavera e la ripresa vegetativa generano ineludibili richiami, che proponiamo di assecondare mediante un percorso ad anello tra piccoli nuclei abitati, boschi e torrenti, da affrontare con buona preparazione per il lungo sviluppo e il dislivello da superare.

Il percorso

Dal centro del paese si avvia il cammino in corrispondenza dell’indicazione murale per Moerna che richiama l’appartenenza a storici distretti di Tione e Condino. La salita accompagna al colle di San Rocco e da qui tra le case di Moerna, dove ci si porta al vicino cimitero per immettersi sul percorso segnalato per Persone (sentiero numero 274B).

Dopo avere attraversato le case di Persone sulla carrozzabile asfaltata che si percorre in direzione nord, ci si immette a sinistra in discesa, in uscita dal paese, sulla strada che conduce verso Messane. Giunti tra i prati di questa aperta zona si ammirano vasti panorami sui monti che chiudono la testata della Valvestino. Il cammino si dirige ora verso la località Ponte Franato (n. 274) e da qui in direzione di Denai, dove fanno bella mostra di sé alcuni caratteristici fienili.

Leggi anche Pasquetta in bicicletta, prima di quattro uscite nella Bassa bresciana

In corrispondenza di una sella si trova a destra l’indicazione da seguire del sentiero che perde quota fino a portarsi nel paese di Magasa, dal quale ci si allontana scendendo in direzione nord per alcuni minuti fino a trovare, su una secca curva a destra, la freccia segnaletica del sentiero numero 270 per Camiolo. Si ritorna ad immergersi nella natura.

Dopo avere attraversato il torrente Magasino si ricomincia subito a salire nel bosco percorrendo su strada forestale che permette di riportarsi con lo sguardo di nuovo su Magasa. Serve guadagnare oltre due chilometri di salita prima di trovare, sulla destra, la segnalazione del sentiero per la località Bersaglio sul quale ci si innesta. La discesa tra faggi e abeti rossi riporta sul fondovalle a breve distanza dalla segheria veneziana.

Si scavalca quindi il torrente su un ponte pedonale in legno, e dopo un breve tratto a sinistra si raggiunge la rotonda dalla strada provinciale. A ridosso della casa sul lato opposto si imbocca la strada che sale alla chiesa di San Giovanni e da questa al paese di Turano.

Scheda tecnica

Partenza e arrivo: Turano di Valvestino, 666 metri s.l.m.

Dislivello positivo totale: ca. 1200 metri

Tempo di percorrenza: 6 ore

Difficoltà: E (escursionistico)