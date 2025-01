Cosa sapere per iniziare a praticare lo sci di fondo

Lo sci di fondo è riconosciuto come uno dei migliori allenamenti aerobici che può essere praticato da chiunque. Basta la neve e la giusta attrezzatura e iniziare può essere facilissimo. Non appena si aumenta il ritmo, tutto il corpo aumenta il numero di giri per tenere il passo nel percorso. Ecco perché è meglio intensificare l’allenamento generale prima che inizi la stagione delle nevicate.

Arrivare in forma

La preparazione fisica è essenziale per lo sci di fondo, soprattutto se si deciderà di andare a praticarlo in compagnia di familiari e amici. Meglio non farsi trovare impreparati e avere, alla partenza della stagione, una forma abbastanza simile. In questo modo le giornate sulla neve non saranno faticose per i più scarsi e noiose per i più esperti.

Per una stagione pre-sciistica adeguata vanno bene sessioni di qualunque sport di resistenza: corsa, bici, nuoto, canottaggio e persino la passeggiata veloce. Non vanno sottovalutati gli esercizi di rafforzamento per gambe e core come squat, affondi e plank. Infine, se ha tempo, si può integrare il tutto con delle sessioni specifiche per la tecnica dello sci di fondo come skipping, salti laterali e rotazioni del busto.

Le tecniche

Lo sci di fondo comprende due discipline di base: la tecnica classica e lo skating.

I principianti trovano spesso che la tecnica classica sia la più semplice per via della falcata estremamente naturale utilizzata. D’altro canto, se si pratica pattinaggio, anche la tecnica skating dovrebbe essere naturale.

Entrambe le discipline richiedono la stessa attrezzatura di base (sci, scarponi, attacchi e bastoncini), ma è piuttosto diversa. Per scegliere bisogna considerare il livello di esperienza, il tipo di terreno su cui si scierà, l’altezza, il peso e il livello di flessibilità degli sci.

In particolare, per scegliere i bastoncini da sci di fondo più adatti, si considera l’altezza e la tecnica: bastoncini fino alla spalla per lo stile classico e fino al mento per lo skating. Devono essere leggeri e resistenti, con impugnature ergonomiche e punte adatte al terreno.

Il noleggio

Per iniziare a sciare è una buona idea noleggiare sci, scarponi e bastoncini in modo da evitare un investimento iniziale che potrebbe rivelarsi inadatto. Acquistare subito tutto e poi scoprire che lo sport non piace, infatti, sarebbe poco carino.

In questo modo ci si potrà avvalere dei consigli dello ski shop, che si prenderanno cura anche della sciolinatura. Assicurarsi di aver capito come inserire gli scarponi negli attacchi da sci e come estrarli, poi, è essenziale, ed è meglio verificarlo mentre ci si trova in negozio.

Per fortuna, l’80-90% dei nuovi sci venduti al giorno d’oggi presentano pelli da sci nel sottopiede, il che significa che non si dovranno eseguire la sciolinatura in base alle condizioni della neve, e questo rende le cose molto più semplici.

Le lezioni

Lo sci di fondo è facile da imparare perché il movimento di base, sia per chi preferisce la tecnica classica sia per chi invece predilige lo skating, è abbastanza intuitivo.

Nonostante questo, ci sono alcuni piccoli dettagli come lo spostamento del peso e il posizionamento del corpo che, se appresi subito, possono far risparmiare al dilettante quel senso di frustrazione di interi giorni di tentativi falliti.

La maggior parte delle piste di sci nordico offre la possibilità di seguire delle lezioni per padroneggiare la tecnica di base, il che consentirà di percorrere chilometri in modo piuttosto veloce nel modo più efficiente possibile.