Arrampicata, a Sabbio Chiese la dodicesima edizione di «Tieni Duro»

Ruggero Bontempi
Il raduno di appassionati e sportivi, organizzato dall’associazione Valsabbia Climbing, sarà il 17 gennaio
Ragazzi impegnati su una parete di arrampicata - © www.giornaledibrescia.it
Raduno di arrampicata Tieni Duro sabato 17 gennaio a Sabbio Chiese. «Tieni duro» è l’espressione di un incitamento che si utilizza in diverse circostanze e anche nelle attività sportive.

Quando e dove

Con questo motto l’associazione sportiva dilettantistica Valsabbia Climbing organizza ogni anno un raduno di arrampicata, che si svolgerà il prossimo sabato 17 gennaio 2026 dalle 13 fino alle 18.

La manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione, sarà accolta all’interno della palestra indoor di Sabbio Chiese in via Sandro Pertini 1, e viene dedicata alla memoria di Ugo e Michele. Si tratta di una gara di arrampicata individuale autocertificata, suddivisa nelle categorie maschile, femminile e under 12.

Come partecipare

Ci si può iscrivere direttamente in palestra in questi giorni oppure scrivendo alla pagina Instagram di Valsabbia Climbing.

Il costo di iscrizione è di 20 euro e comprende il pacco gara e la merenda del climber. Durante la giornata sarà possibile provare modelli di scarpette e di corde di arrampicata di aziende specializzate del settore. La manifestazione prevede anche la cena sociale (su prenotazione) dalle 20.

Argomenti
arrampicataradunoTieni DuroSabbio Chiese
