Montagne bresciane a rischio valanghe dopo le intense nevicate

Cnsas e Arpa raccomandano prudenza: il grado di pericolo è marcato sulle Prealpi e forte sull’Adamello
Neve sul ghiacciaio dell'Adamello, foto d'archivio
Il territorio montano bresciano resta a rischio valanghe dopo le intense nevicate di questi giorni. Il Soccorso alpino segnala grado di pericolo 3 (marcato) sulle Prealpi bresciane e 4 (forte) su Adamello e Orobie, con possibili distacchi spontanei di grandi dimensioni.

Prudenza e accortezze

Secondo Arpa Lombardia, sui versanti ombreggiati oltre i 1700 metri il manto nevoso è instabile, con strati superficiali deboli e fragili, favorendo fratture improvvise. I segnali di allarme includono rumori sordi («whoom») e fratturazioni nella neve.

Gli esperti raccomandano prudenza nella scelta degli itinerari, evitando pendii ripidi, mantenendosi su inclinazioni inferiori ai 30 gradi e valutando con attenzione anche zone a bassa quota che potrebbero essere colpite da valanghe in arrivo dall’alto.

