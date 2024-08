Magnalonga: formaggi, casoncelli e vino tra borghi e filari

Il settembre di Monticelli sarà di nuovo all’insegna del meglio della enogastronomia del territorio, da gustare camminando tra le bellezze del territorio franciacortino.

Torna anche in questo 2024, dopo i tre anni di stop legati al Covid e la ripresa del 2023, la «Magnalonga di Franciacorta», la splendida passeggiata enogastronomica tra i luoghi più suggestivi di Monticelli Brusati, che si terrà domenica 8 settembre.

Questa dodicesima Magnalonga sarà composta dalle consuete sei tappe, che coincideranno con altrettante soste enogastronomiche ricche di prodotti tipici: da uno spuntino a base di salame nostrano ai casoncelli, dalla carne ai formaggi, e via via sino ad arrivare al dolce, il tutto innaffiato dai grandi vini delle cantine del territorio. Saranno questi dunque i punti (e piatti) forti che verranno serviti anche quest’anno ai tanti amanti di questa passeggiate gourmet. Un’occasione sempre più diffusa di enoturismo consapevole.

La manifestazione monticellese – organizzata da ProMonticelli con il supporto a patrocinio del Comune di Monticelli, Borghi di Franciacorta, Strada del vino Franciacorta, Provincia e Comunità Montana Sebino, e la collaborazione del Credito cooperativo di Brescia - partirà da località Villa dalle 8 (con gruppi che inizieranno il percorso distanziati di 30 minuti l’uno dall’altro) e si svilupperà per 13 km, attraversando Monticelli e le sue belle frazioni.

Il costo della «Magnalonga di Franciacorta» (supportata da molte realtà associative del territorio che collaborano attivamente alla sua realizzazione: Associazione nazionale carabinieri, Comunità San Zenone, Alpini, Gruppo cacciatori, Gruppo Monte Rosa, Oratorio, Podisti La Sportiva, Procivil Ome-Monticelli e Libera Associazione Volontari) è di 32 euro per gli adulti, di 15 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni e gratis per i bambini sotto i 6 anni.

Per avere ulteriori informazioni, verificare le disponibilità e iscriversi all’iniziativa (entro il 30 di agosto) si può visitare la pagina Facebook «Magnalonga di Franciacorta» o il sito www.promonticelli.it.