«La cima», il libro che racconta la scalata del Cerro Torre

Nel mese di luglio del 1985 le cronache alpinistiche fanno registrare una salita tra le più ambite del mondo per il prestigio della cima e per la stagione in cui è stata portata a termine. La montagna al centro dell’avventura è il Cerro Torre, in Patagonia, e il mese di luglio nell’emisfero australe rientra nel periodo invernale.

Le temperature sono basse, i venti sferzano e la quantità di ore di luce a disposizione è ridotta, ma un gruppo di quattro alpinisti italiani riesce nella grande impresa di realizzare la prima salita invernale della cima che si slancia verso il cielo come un urlo pietrificato, percorrendo la «Via del Compressore» aperta da Cesare Maestri sulla cresta Est.

L'alpinista camuno Andrea Sarchi © www.giornaledibrescia.it

Il gruppo è composto da Paolo Caruso, Maurizio Giarolli, Ermanno Salvaterra e Andrea Sarchi.

Quest’ultimo, temunese d’adozione, presenterà sabato 14 dicembre a Ponte di Legno il suo libro «La Cima», che ripercorre questa e altre avventure alpinistiche.

Sarchi è guida alpina, istruttore, maestro di sci e appassionato di vela. Sta organizzando il giro del mondo in barca a vela nel 2027.

Nel corso della serata, che si svolgerà con inizio alle ore 21 presso la Sala Paradiso dell’Hotel Mirella in Via Roma 21, avverrà anche la proiezione de «Dalle cime agli abissi».

Interverranno Andrea Sarchi e Antonio Galluccio.