Il Cai Brescia festeggia 150 anni in Bolivia nel nome della solidarietà

Ruggero Bontempi

La spedizione durerà quattro settimane e supporterà la missione di padre Zavatarelli a Peñas

Nel corso del 2024 si celebra la ricorrenza dei 150 anni di fondazione della sezione di Brescia del Club Alpino Italiano. Tra le iniziative organizzate per festeggiare questo storico e importante traguardo, c’è anche una spedizione alpinistica in territorio extraeuropeo, in particolare tra le montagne della zona centrale del Sud America, dove gli obiettivi individuati sono costituiti da alcune vette di altezza superiore a seimila metri. I componenti della spedizione sono saliti su un aereo pochi