Hike & Fly Brescia, al via la Challenge One Shot

Ruggero Bontempi
L’edizione zero inizia il 16 gennaio. Come partecupare all’evento social sperimentale. La disciplina prevede la salita a piedi in quota obbligatoria e la successva discesa in parapendio
Le 5 tappe della challenge - © www.giornaledibrescia.it
AA

Prende il via il 16 gennaio l’edizione zero della «Challenge One Shot H&F Brescia», un evento social che rappresenta l’edizione sperimentale di un circuito di Hike & Fly, disciplina che prevede la salita a piedi in quota obbligatoria e la successiva discesa in parapendio. Non si tratta di una gara, ma di un evento pilota che ha la finalità di testare format, regolamento e modalità di partecipazione.

Le tappe

La proposta si articola in cinque tappe sul territorio delle Prealpi bresciane, ma non è necessario affrontarle tutte: Monte Maddalena, Monte Pesso (Sant’Onofrio), Forcella di Sale, Monte Pizzocolo (Pirello) e Monte Colmo (Barghe). La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti dal singolo pilota nelle tappe disputate, e il periodo di svolgimento si estende dal 16 gennaio al 31 marzo 2026. Allo stato attuale sono già iscritti diversi piloti provenienti da tutto il nord Italia.

Il canale di comunicazione principale è la community WhatsApp «CHALLENGE ONE SHOT H&F BRESCIA», accessibile solo su invito, che verrà utilizzata per comunicazioni ufficiali, caricamento delle tracce e convalida delle attività. Anche il link all’evento su STRAVA sarà fornito esclusivamente su invito.

L’utilizzo della app STRAVA per la partecipazione è obbligatorio per documentare le tracce di salita e caricare le foto di giornata, sia in decollo sia in atterraggio con la vela.

Come funziona

Ogni partecipante è libero di organizzare i propri Hike & Fly in autonomia, nell’ordine che vuole, in base alle condizioni meteo, alla sua disponibilità di tempo e alle sue valutazioni sulla sicurezza. Ogni tappa si svolge su decolli e atterraggi ufficiali, con l’unico decollo e atterraggio ufficioso rappresentato dal del Monte Pesso (Sant’Onofrio). Per richiedere l’accredito e ricevere ulteriori informazioni è possibile scrivere a: challengehefbrescia@gmail.comAl termine dell’evento verranno comunicati la classifica e il vincitore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
garaparapendioBrescia
