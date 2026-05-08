Al forte San Marco, che più dei colpi patisce segni del tempo e incuria

Lungo la valle percorsa dal fiume Adige tra Dolcè e Rivoli Veronese si estende una fascia rocciosa che il ghiacciaio dell’Adige, in epoca quaternaria, ha eroso lasciando in eredità numerose pareti di ottimo calcare che oggi rappresentano, sulla dorsale del Cordespino, un terreno di gioco privilegiato per la pratica dell’arrampicata sportiva.

La placca del forte è uno di questi siti verticali attrezzati, e prende il nome dalla possente struttura difensiva soprastant e posta a sud-est dell’abitato di Lubiara.

Il Forte San Marco tra storia e panorama

Il Forte San Marco è stato edificato dall’Esercito italiano dopo l’Unità d’Italia a partire dal 1888, e ha rappresentato una delle strutture di completamento della difesa predisposta sul confine con l’Austria-Ungheria, oggi linea di contatto amministrativo tra le province di Verona e di Trento.

Ad esclusione di alcuni colpi sparati in direzione degli aerei che il 14 novembre 1915 scesero a bombardare Piazza Erbe a Verona, questo forte non fu mai interessato da combattimenti, e oggi mostra i segni del tempo e dell’incuria. Un’escursione di modesto dislivello consente di raggiungerlo percorrendo un itinerario con sviluppo ad anello che regala begli scorci panoramici.

L’itinerario ad anello da Zuane di Sopra

Si parte da Zuane di Sopra e si raggiunge a piedi il vicino bicigrill e poi un incrocio oltre il quale si inizia a salire a destra su strada sterrata.

Si avanza su pendenza regolare percorrendo numerose curve, su una delle quali è posta una storica targa del Genio Militare. Dopo oltre trenta tornanti si raggiunge un muretto con bella vista sulla valle dell’Adige vicino all’ingresso del forte (struttura privata).

Si percorre la strada di salita a ritroso per poche curve fino al rudere di una casermetta, e si imbocca il sentiero che scende davanti a questa.

La traccia perde quota attraversando alcune piccole zone estrattive abbandonate, raggiunge un prato e dove questo termina si inserisce su una strada asfaltata sulla quale si svolta a sinistra, seguendo le frecce segnaletiche dell’Alta Via della Montagna Veronese.

In breve ci si riporta sul percorso dell’andata, sul quale si piega a destra per fare ritorno al punto di partenza.

Scheda tecnica

Partenza e arrivo: Zuane di Sopra, frazione di Rivoli Veronese, 186 metri s.l.m.

Dislivello: 240 metri

Tempo di percorrenza: 1h 30’

Difficoltà: E (escursionisti)