Escursionismo base e Tecnica escursionistica: due nuovi manuali del Cai

La primavera sta arrivando a grandi passi, e chi ha sospeso le escursioni nel corso dell’inverno si appresta a togliere gli zaini dagli armadi e gli scarponi dalle scatole, verificando le condizioni delle suole e applicando i prodotti impermeabilizzanti per renderli nuovamente pronti per nuove camminate.

L’attività escursionistica è apparentemente semplice, ma è il contesto in cui si svolge che richiede attenzione, preparazione adeguata e conoscenza degli ambienti.

Chi si avvicina per la prima volta a questa pratica, ma anche chi la esercita in maniera continuativa, può trovare in un recente volume edito dal Club Alpino Italiano un manuale dettagliato per capire cosa serve per affrontare i sentieri nella maniera più sicura.

Per iniziare

La copertina del libro sull'escursionismo di base

«Escursionismo base – cosa serve sapere per iniziare a camminare in montagna» (208 pagine, 25 euro) è il titolo del manuale curato da Marco Blatto che risponde alle domande più frequenti: qual è e come scegliere l’attrezzatura essenziale per camminare in montagna? Quali materiali e abbigliamento utilizzare in base alle diverse condizioni ambientali e climatiche? Come pianificare un’uscita e quali parametri considerare perché sia idonea alle proprie capacità? Come si leggono le carte escursionistiche e le previsioni meteorologiche?

Oltre a dare risposte a queste e ad altre domande il manuale propone contenuti allargati che mostrano come la pratica escursionistica travalichi il significato sportivo per diventare opportunità di connessione con l’ambiente naturale, da conoscere e rispettare.

Formazione

La copertina del volume sulla tecnica escursionistica

Dall’11 marzo è disponibile anche il volume «Tecnica escursionistica» (368 pagine, 30 euro), il terzo manuale (con il precedente e con «Escursionismo in ambiente innevato» già presentato su Outdoor del Giornale di Brescia) con cui il CAI completa il percorso editoriale dedicato alla formazione degli escursionisti. Questo nuovissimo manuale si rivolge a chi ha già acquisito le basi dell’escursionismo e desidera approfondire competenze tecniche e conoscenze pratiche per affrontare i sentieri con maggiore autonomia.

Anche questo recentissimo volume accompagna il lettore in un percorso di approfondimento che unisce teoria e pratica, e fornisce strumenti concreti per aumentare il livello di sicurezza e di consapevolezza nella frequentazione dell’ambiente montano. Alcuni degli argomenti trattati riguardano l’alimentazione, le tecniche di camminata, le tecniche di guado, le emergenze sanitarie e la gestione degli incontri con gli animali selvatici.

Grazie alla completezza degli argomenti trattati, e a un ricco apparato iconografico, il volume rappresenta un riferimento didattico fondamentale per gli allievi e gli istruttori delle scuole CAI, ma anche per tutti gli escursionisti che desiderano consolidare e ampliare le loro competenze.