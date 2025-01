Escursioni con le ciaspole in Valle Camonica: dove e quando

Tempo d’inverno tempo di neve, e tempo di passeggiate con le ciaspole, alla scoperta delle tracce con le quali gli animali segnalano la loro presenza sul candido manto bianco.

Vengono incontro agli appassionati di escursioni invernali in ambiente innevato le proposte di due programmi di uscite con le ciaspole organizzate sul territorio della Valle Camonica.

Parco Nazionale dello Stelvio

Propone un programma che non richiede capacità atletiche particolari, e l’esperienza di gite in montagna è sufficiente per partecipare.

Le prossime gite sulla neve sono programmate nelle date del 15 febbraio, 8 marzo, 19 e 26 aprile.

La destinazione di ogni uscita sarà stabilità di volta in volta a ridosso di ogni data in calendario in funzione delle condizioni meteorologiche e di innevamento, e le escursioni verranno effettuate anche in caso di assenza di neve.

Per informazioni e iscrizioni (con un limite massimo di 15 iscritti) è possibile contattare il numero 388.1625656 o scrivere all’indirizzo mail: areafaunistica@stelviopark.it.

Le iscrizioni si ricevono entro le ore 18 del giorno precedente l’escursione al costo di 10 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi fino a 14 anni e 20 euro per le famiglie.

Per i primi iscritti è possibile ottenere in prestito le ciaspole.

Le uscite con le ciaspole consentono di scoprire le tracce del passaggio di animali

Parco dell’Adamello

Una serie di escursioni sulla neve di contenuto naturalistico è stata organizzata anche dal Parco dell’Adamello e Alternativa Ambiente, che propongono attività adatte agli adulti e alle famiglie con bambini e ragazzi (età suggerita minimo 8 anni).

I prossimi appuntamenti si svolgeranno nelle date che seguono.

Sabato 8 febbraio

Tra le vette e la neve: passeggiata con le ciaspole nei boschi di Santa Giulia e cena in rifugio – in collaborazione con Proloco Temù.

Sabato 22 febbraio

Passeggiata sotto la luna con le racchette da neve nei boschi innevati del parco e cena in rifugio.

Domenica 9 marzo

Esplorando il silenzio innevato: passeggiata con le ciaspole.

Sabato 22 marzo

Alla ricerca dei palchi… un pomeriggio dedicato al cervo – passeggiata pomeridiana con le racchette da neve.

Per informazioni e iscrizioni contattare (entro le ore 18.00 del giorno precedente, salvo esaurimento posti disponibili) la Casa del Parco dell'Adamello - Alternativa Ambiente a Vezza d'Oglio:

alternativaambiente@gmail.com; telefono 0364.76165.