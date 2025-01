Outdoor, cinque libri consigliati per il nuovo anno

Iniziare l’anno all’insegna dell’outdoor, in natura e anche tra pagine ispiratrici di uscite e avventure. Non mancano in questa settimane nuove proposte editoriali per accontentare gli appassionati, con volumi nuovi che spaziano tra discipline diverse, e contengono anche proposte, luoghi e storie di interesse bresciano. Di seguito cinque suggerimenti.

Leggi anche Trekking in Franciacorta, anche quando fa freddo

Ferrate in Lombardia

Andrea “Bedoii” Carì - Versante Sud Edizioni, euro 32,00

«Ferrate in Lombardia» di Andrea Carì

Il libro è destinato a chi ama i percorsi attrezzati che rendono più abbordabili alcune pareti di roccia. Propone 40 itinerari distribuiti sulle Alpi e Prealpi di Varese, Lecco, Como, Sondrio, Bergamo e Brescia, e descrive anche i lunghi percorsi della Traversata alta delle Grigne e del Sentiero Roma. L’autore è una guida alpina e consegna al lettore anche consigli sulle tecniche di sicurezza e di progressione. Il volume ha quindi il pregio di affidarsi all’esperienza descrittiva di un professionista, e non alle relazioni sul web spesso fuorvianti, per affrontare in modo divertente e verificato questi percorsi. È illustrata la descrizione di 12 percorsi sulle montagne bresciane.

Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri

Antonello Sica - Effatà Editrice, euro 16,00

«Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri» di Antonello Sica

Il giovane che amava condurre i suoi amici in montagna per dirigere «verso l’alto» il loro sguardo sarà dichiarato santo nel corso del Giubileo del 2025. Quella di Pier Giorgio Frassati (1901-1925) è una figura di straordinario spessore umano, amante di Dio e degli uomini. Per lui la montagna si rivelava lo spazio in cui vivere la fede con intensità, un cammino reale e ascetico dedicato al raggiungimento delle vette della carità. In tutte le regioni e province autonome italiane sono sorti nel corso degli anni dei sentieri intitolati a questo alpinista scomparso in giovane età, su iniziativa del Cai, Giovane Montagna, Agesci, Azione Cattolica Italiana e Federazione Universitaria Cattolica Italiana. In Lombardia un «Sentiero Frassati» collega Corteno Golgi a l’Aprica.

Salite d’Italia

Gabriele Brunetti e Alberto Ferraris - Ediciclo Editore, euro 25,00

«Salite d'Italia» di Brunetti e Ferraris

L’intramontabile passione per la bicicletta si declina per molti appassionati nella decisione, supportata da adeguati allenamenti, di percorrere salite storiche, impegnative, spesso consacrate dal passaggio di qualche tappa del Giro d’Italia. Questo nuovo volume dell’editore specializzato Ediciclo è dedicato proprio alle 100 salite che i due esperti autori ritengono, vantando una notevole esperienza sul campo, che si debbano fare almeno una volta nella vita sul territorio della penisola, oltre che della Sicilia e dell’Isola d’Elba. Il libro dettaglia con carte, descrizioni, parametri tecnici e fotografie cento passi e cime irrinunciabili per esperti e neofiti. La prefazione è di Davide Cassani e tra i contenuti sono disponibili anche le tracce Gps e una categorizzazione dei tracciati. Anche il territorio della provincia di Brescia è presente con alcune classiche e imperdibili salite.

Oltre l’immaginabile

Filip Babicz - Rizzoli, euro 25,00

«Oltre l'immaginabile» di Filip Babicz

Gli appassionati di alpinismo lo conoscono per le sue salite a velocità pazzesche lungo alcune delle vie e delle pareti più importanti della storia di questo sport: quattro creste del Cervino in 7 ore e 43 minuti, Via degli Svizzeri al Grand Capucin in 49 minuti, Spigolo Nord del Pizzo Badile in 42 minuti. Protagonista di queste salite è Filip Babicz, un alpinista nato e cresciuto in Polonia che dal 2003 vive in Italia ai piedi del Monte Bianco. Dopo avere partecipato a competizioni di arrampicata sportiva dal 2015 si dedica alla scalata di alto livello in ambiti diversi: bouldering, himalaismo invernale, e soprattutto alpinismo fast & light e drytooling. Per prepararsi ad affrontare i più impegnativi itinerari di quest’ultima disciplina, che si svolge in punta di piccozza e di ramponi, ha frequentato anche la palestra del Bus del Quai a Iseo. Il libro racconta di imprese, preparazione atletica, esperienze di vita.

Correvamo in paradiso

Miky Oprandi, a cura di Marta Torriani - Versante Sud Edizioni, euro 20,00

«Correvamo in paradiso» di Miky Oprandi, a cura di Marta Torriani

«Le montagne della mia valle erano fogli bianchi su cui scrivere». Sono parole che compaiono su questo nuovo libro di Miky Oprandi, dentro le quali si legge l’amore per la zona di origine (San Pellegrino Terme in Val Brembana), e la voglia di vivere intensamente le passioni per alcuni sport di montagna. «Gli anni ’90 tra Skyrunning e Scialpinismo» è il sottotitolo di un libro che contiene riflessioni intime e narrazioni di esperienze atletiche, in ambiti agonistici profondamente modificati nel corso degli anni più recenti, e proprio per questo da conoscere nella loro originalità, romantica e autentica come lo spirito del protagonista. Miky Oprandi ha dato sfogo e compimento alla sua passione per la montagna nell’esercizio della professione di guida alpina, e ancora oggi questo fuoco arde come forma di introspezione e di ispirazione. Tra le esperienze raccolte e le foto riportate entrano anche storie e luoghi bresciani, dal Guglielmo all’Adamello. Sincerità e autenticità sono alla base dei racconti.