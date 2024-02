Atlante domato su due ruote da tre intrepidi bresciani

L’esperienza di Raineri Tamburini e Di Betta nell’ultracycling sui monti del Marocco

2 ' di lettura

Il chirurgo bresciano Ernesto Di Betta durante la sfida dell’Atlas Mountain Race © www.giornaledibrescia.it

Hanno pedalato per giorni, riservando poche ore al sonno ed al riposo, arrivando fino al limite delle loro forze, affrontando una sfida più con sé stessi che con gli altri partecipanti alla gara di ultracycling «Atlas Mountain Race», attraverso la catena dell’Atlante in Marocco. Protagonisti Tre i bresciani (uno di adozione, perché bergamasco che lavora nella nostra provincia) che hanno realizzato il sogno di arrivare alla fine di una corsa estrema che li ha portati in paesaggi meravigliosi, in