A Montecampione c’è un’altalena gigante con una vista spettacolare

Un nuovo e agevole sentiero ad anello, adatto proprio a tutti, che parte dal fondovalle, da Pian Camuno, e sale fino a Montecampione, dov’è stato realizzato uno dei luoghi destinati a divenire iconici per la Valcamonica, perlomeno per la «generazione Instagram»: un’altalena gigante, con vista meravigliosa sulla bassa Valle sino al lago, e un anfiteatro per piccoli spettacoli e incontri. È il nuovo progetto appena realizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Pian Camuno, guidato da Regis Cotti.

Leggi anche Panorami mozzafiato: tour delle 14 panchine giganti bresciane

A pieni o in sella

Insieme al Consorzio forestale Bassa Valle sono stati sistemati i tracciati già esistenti, collegandoli tra loro per formare il nuovo percorso, impiegando 110mila euro del Fondo Montagna regionale. Il nuovo sentiero si chiama «Grand tour Pian Camuno-Montecampione» e può essere percorso sia a piedi sia in mtb-ebike.

L'ultimo tratto del nuovo sentiero ad anello, che parte da Piancamuno

Il punto di partenza è dalla Fontana vecchia di Pian Camuno o dalla zona del campo da calcio della frazione Beata, da dove si inizia a salire, attraversando i centri storici di Solato, Fane e Vissone fino ad arrivare a Montecampione. Il rientro è dalla vecchia strada comunale del Betera, sino a tornare al via. In quota, nel punto più alto, c’è un’altalena in legno di notevoli dimensioni, che è già diventata uno dei luoghi più fotografati del momento e da dove si gode di una vista impareggiabile, che spazia fino al Sebino.

Verso l’inaugurazione

I lavori per realizzare il Grand tour Pian Camuno-Montecampione hanno previsto la manutenzione di alcuni tratti dei sentieri, il taglio della vegetazione, la ripulitura dei lati, la rimozione di materiale instabile, la posa di staccionate in legno, la creazione di selciato in pietrame, il rifacimento di muretti a secco, la posa di tavoli da picnic in legno e di bacheche con la cartina del percorso in località Beata, Solato, Vissone, Montecampione e Piancamuno Betera, oltre a una fontana a colonna in corten in Valnegra.

Leggi anche I dieci paradisi verdi da visitare nel Bresciano

In località Montecolmo, dove c’è l’altalena, sarà anche posizionata una colonnina di ricarica per le biciclette elettriche.

L’inaugurazione del sentiero è in programma venerdì 2 agosto alle 19 a Montecampione, alla presenza dell’Amministrazione comunale, del Consorzio forestale e del Consorzio Montecampione.