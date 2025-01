A Erbusco è nato un secondo gruppo di passeggio

Il Gruppo di cammino di Erbusco, la capitale franciacortina delle passeggiate all’aria aperta, raddoppia. Le tante persone interessate al percorso, partito nel 2018, hanno spinto infatti l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Cavalleri, a fare sapere che «per andare incontro alle numerose richieste pervenute, il Comune di Erbusco – in collaborazione con l’Ats di Brescia – ha introdotto un Gruppo di cammino aggiuntivo a quello esistente. Si partirà martedì 4 febbraio con frequenza bisettimanale, il martedì e il giovedì, dalle 17.30 alle 18.30, con ritrovo e partenza dalla terrazza sopra l’Ufficio postale» di via Verdi, 34.

Le attività

Le iscrizioni per l’iniziativa, gratuita, sono già aperte all’Ufficio istruzione, sport e cultura (030.7767318). Proseguono inoltre le attività del primo Gruppo di cammino, con anziani e meno anziani che nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle 17 alle 18, si ritrovano per una camminata di 5 km, tra le vie poco trafficate di Erbusco. Anche qui si parte dalla terrazza delle Poste, luogo idoneo anche per un breve riscaldamento prima della camminata e lo stretching finale.

Il successo dell’iniziativa erbuschese è stato riconosciuto, lo scorso autunno, anche da Ats Brescia e Asst Franciacorta, con un incontro tra i «camminatori» e la direttrice generale Asst Franciacorta, Alessandra Bruschi, oltre al direttore sociosanitario, Andrea Ghedi, dal sindaco Mauro Cavalleri e dalla vicesindaca, Giovanna Rota. Un modo per ringraziare il Gruppo di cammino erbuschese, coordinato da Renata Pangrazio, il più longevo della provincia.

L'iniziativa ha avuto anche il plauso di Ats e Asst Franciacorta © www.giornaledibrescia.it

A chi è rivolto

Come spiegano gli organizzatori, «l’iniziativa è rivolta principalmente ai meno giovani e a persone della terza età che non fanno attività fisica, anche se in realtà siamo aperti a tutti. L’obiettivo primario è quello di prevenire condizioni di rischio cardiopolmonare, sovrappeso, diabete, ipercolesterolemia e ipertensione, oltre a creare l’occasione per socializzare ed apprezzare le bellezze che offre il nostro territorio. Il tutto con un percorso di difficoltà medio-bassa, adatto alle varie esigenze; è comunque presente durante le camminate un istruttore qualificato che conduce il gruppo e ne valuta le varie potenzialità».

A collaborare c’è anche Auser Erbusco, che in questi giorni ha lanciato le proprie iniziative, tra movimento (danza, ginnastica, piscina, tai chi, qi gong) e cultura (filosofia, psicologia e tanto altro». Info: ausererbusco@libero.it o 327.4759052.