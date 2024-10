A Cimbergo torna il «Boulder di Pitoti» per appassionati di arrampicata

È in programma questo weekend: un’edizione ricca di proposte sia per neofiti sia per praticanti esperti

A A Riduci Ingrandisci Ancora una volta il «Boulder di Pitoti» ripropone un’occasione per arrampicare in compagnia, all’insegna dello sport e del piacere di condividere momenti culturali, di formazione e di divertimento all’aria aperta. Leggi anche Boulder dei pitoti, arrampicatori in scena Gli organizzatori La XIII^ edizione del raduno di domani, sabato 5, e domenica 6 ottobre a Cimbergo è organizzata dall’associazione Graffiti Climbers, associazione impegnata nello sviluppo e nel mantenimento di siti di arrampicata in Valle Camonica. Sulle formazioni rocciose affioranti all’interno della Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo si può scalare in parete con la corda e sui massi tra i castagni, al cospetto della Concarena e del Pizzo Badile Camuno che svettano sugli opposti lati della media Valle Camonica. Il programma Questa nuova edizione del raduno è ricca di proposte sia per neofiti sia per praticanti esperti. Nella giornata di sabato 5 ottobre avrà inizio il contest di arrampicata, accompagnato la una lezione di yoga con Chiara Barcellini, dal workshop «Paura del volo» con Marta Carminati e da una gara di lancio su struttura artificiale. Domenica 6 ottobre proseguirà il contest di arrampicata e si terrà la presentazione del libro di Brocchi sui blocchi «Abituati a cadere». In conclusione avverrà l’estrazione della lotteria e la premiazione del contest. Nel corso del raduno sarà possibile noleggiare i crashpad (materassi) per arrampicare sui massi, avverrà un’esibizione di Slackline Brescia su highline e si potrà arrampicare accompagnati dalla guida alpina Marco Taboni.

