Il 7 maggio incontro a San Zeno con Manolo, leggenda dell’arrampicata

Montura Store Brescia ha organizzato un incontro con Maurizio Zanolla , più conosciuto come «Manolo» e indistintamente stimato da tutte le generazioni di amanti delle attività verticali, di ieri e anche di oggi. Manolo è stato un protagonista di rilievo assoluto per favorire la diffusione della scalata su roccia in Italia .

Maurizio Zanolla

Nato a Feltre nel 1958, ha prima affrontato da autodidatta sulle Dolomiti con approccio alpinistico difficoltà e salite classiche, e poi, a partire dagli anni Ottanta, ha sviluppato una spinta più sportiva, offrendo per primo uno sguardo di novità verso le pareti che ha innestato un autentico cambiamento atletico e mentale.

La sua rivoluzionaria concezione dell’arrampicata ha incentivato l’affermazione di gestualità nuove che nel tempo hanno contribuito a fare crescere il livello di difficoltà e di spettacolarità di questo sport, oggi praticato anche su strutture artificiali, ma che mantiene nella visione di Manolo un saldo legame con la roccia. L’incontro avrà inizio alle 18.30 in Via Armando Diaz numero 23/A con accesso libero.