Von der Leyen, un bis per rendere di nuovo competitiva l’Europa

Angelo Santagostino

Secondo mandato per Ursula alla guida della Commissione europea: decisivo l'ampio programma

Ursula von der Leyen celebra la rielezione a presidente della Commissione europea - Foto Afp/Frederick Florin © www.giornaledibrescia.it

Secondo mandato per Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. Nel suo ufficio al palazzo Berlaymont l’ha mantenuta la maggioranza quadripartito, Ppe, S&D, Renew, Verdi. Decisivo il programma. Ampio, come non poteva non essere, economia, difesa, democrazia, diritti, e tanto altro. Il discorso di fronte al Parlamento Ue di Strasburgo è stato la sintesi del documento «La Scelta dell’Europa. Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, 2024-2029». Ursula von der Leyen