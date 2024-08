Vannacci e l’arte di restare popolare

In una società, nella quale i partiti sono diventati l’ombra del loro leader di turno, è diventato gioco facile scalare vette di notorietà

4 ' di lettura

Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Era l’agosto di un anno fa quando veniva dato alle stampe, a voler essere precisi, veniva autoprodotto in forma digitale, da Roberto Vannacci «Il mondo al contrario». È passato un anno e si continua a parlare del libro e del suo autore. Nel frattempo, l’ex generale, divenuto subito un personaggio pubblico, è stato eletto a furor di popolo parlamentare europeo (in ben 500.000 lo hanno preferenziato). Questo sull’onda del successo ottenuto con il suo bestseller (300.000 copie vendute). In una soci