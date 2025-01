Latino e poesie a memoria: la «scuola del futuro» è un déjà-vu

Le proposte del ministro Valditara per la scuola dei prossimi anni suscitano qualche dubbio: molti percorsi, peraltro, sono già previsti nei programmi attuali

3 ' di lettura

Un vocabolario di lingua latina

In una recente intervista il ministro dell’Istruzione Valditara ha delineato in modo sommario le caratteristiche della scuola a partire dal 2026-’27, così come dovrebbero emergere dai nuovi Programmi in fase di elaborazione in un’apposita commissione. In realtà molte delle anticipazioni fornite dal ministro non sono novità, mentre altre sono allo stato attuale in una fase molto embrionale e forse questo ha ingenerato una certa confusione. «Ottimo» e «insufficiente», alle elementari riecco i giud