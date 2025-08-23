Giornale di Brescia
Ucraina, i tasselli mancanti per la pace che resta lontana

Mario Del Pero
Dopo i vertici ci Anchorage e Washington – segnati da forti simbologie, ma anche da pochi risultati sostanziali – la fine della guerra appare lontana
L'esito di un attacco russo a Kharkiv - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Tanto rumore per nulla. Il vertice bilaterale russo-statunitense di Anchorage e quello successivo a Washington tra Trump, Zelensky e vari leader europei non paiono aver prodotto l’accelerata – o la rottura – dei negoziati di pace che molti preconizzavano. Difficile immaginare uno scarto più marcato tra le tante, forti simbologie che hanno segnato i due vertici e i loro pochi o nulli risultati sostanziali. La pace rimane insomma lontana. Ovvero continuano a mancare tasselli fondamentali del puzzl

