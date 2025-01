Narrazione di guerra: i rischi per Kiev e l’Occidente

Agli annunci di risorse ingenti spesso corrispondono invii modesti

Funerali di soldati ucraini caduti al fronte - Ansa © www.giornaledibrescia.it

La narrazione è forse il fattore che più danneggia Kiev e non aiuta quella coesione che l’Ue sbandiera da quando è iniziata la guerra in Ucraina. L’informazione occidentale ha sempre sposato cause dando risalto a quelle che si rivelano solo buone intenzioni o ha favoleggiato su aiuti e forniture in realtà quasi sempre tardivi e insufficienti. L’Europa non è riuscita a rimettere in moto l’industria della difesa, smantellata in 40 anni di «dividendi di pace»: i rifornimenti restano molto inferiori