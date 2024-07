Trump moderato solo un’illusione

Mario Del Pero

Trump ha riproposto tutti gli stilemi del suo campionario retorico, con descrizioni apocalittiche dello stato del Paese, nazionalismo radicale e immancabili offese ai suoi avversari

4 ' di lettura

Trump alla convention nazionale dei repubblicani a Milwaukee - Foto Ansa/Epa/Allison Dinner © www.giornaledibrescia.it

Doveva essere, dopo l’attentato alla sua vita della settimana scorsa, il momento in cui Donald Trump si faceva finalmente presidenziale. Metteva da parte rancori e vecchie polemiche, moderava tono e contenuti della sua retorica politica per offrire un messaggio inclusivo di unità nazionale nel quale, ormai Presidente in pectore, tendeva finanche la mano ai suoi avversari. Trump è stato ferito durante un comizio: ucciso l’attentatore Non è stato così e forse, visto il personaggio, non poteva esse