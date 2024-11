Trump atto secondo: se il tycoon vede l’Europa come sua avversaria

Nessuno sa come saranno i rapporti di Trump con l’Unione europea, ma può aiutare ricordare alcune scelte rispetto alla politica euroatlantica operate durante il suo primo mandato

Un matrioska di Trump e una di Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Trump atto secondo. E adesso cosa succede? Una domanda che in molti nelle cancellerie europee si stanno ponendo. Certo non aiuta il ricordo del primo atto trumpiano tra tensioni, dazi e incomprensioni. Stati Uniti al voto, diario elettorale da Brooklyn del 6 novembre Nessuno sa come saranno i prossimi quattro anni di presidenza di Trump ed è difficile fare previsioni sul rapporto con l’Unione europea. Certo può aiutare ricordare alcune scelte rispetto alla politica euroatlantica operate nel cors