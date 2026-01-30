Trubin e Brignoli: nel destino di De Zerbi i portieri goleador

Gli occhi su 18 partite, la mente a fare i calcoli: dentro nelle otto, no ai play off, no addirittura fuori da tutto. Insomma, l’ultima giornata di Champions League è stata da pastiglia per il mal di testa. E non ce ne voglia Roberto De Zerbi, bravissimo allenatore e cuore biancazzurro come il nostro, ma tra sbadigli di stanchezza e di partite in cui si è rinunciato a giocare (italiane in prima fila, che peccato), l’emozione più grande è arrivata intorno alle 23. Quando tutto o quasi era finito, quando allo stadio del Club Brugge i giocatori erano in campo a festeggiare il 3-0 sul Marsiglia, ma sul maxischermo una scritta della società belga faceva i complimenti all’OM per la conquista dei play off.

De Zerbi nemmeno lo ha visto, tanto era infuriato con i suoi, ma mai avrebbe potuto pensare che a Lisbona, sotto la pioggia battente del Da Luz, nell’area del Real Madrid potesse spuntare la testa di Trubin a dare il 4-2 alla squadra lusitana. Regalando i play off al gruppo di un Mourinho indiavolato e buttando fuori proprio i francesi. Che già era notizia quel gol essendo il 98’, ma che diventa leggenda se a segnare è il portiere.

Nel 2017

Una doccia gelata per De Zerbi: uscire per la differenza reti e per «colpa» di uno che i gol di solito li evita, non li fa. Probabilmente la mente del tecnico bresciano è andata per un attimo al dicembre del 2017, alla serie A, quando al suo Benevento fu Brignoli, sempre di testa e sempre di ruolo portiere, a regalare il primo punto stagionale realizzando il 2-2 contro il Milan (era il 94’...). Così «ieri», perché «oggi» De Zerbi starebbe valutando insieme alla società la sua posizione sulla panchina del Marsiglia. Decisioni che se prese a caldo possono essere più d’impulso che ragionate, ecco perché le parti stanno valutando con calma se proseguire insieme o se interrompere il rapporto.