Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni

Trubin e Brignoli: nel destino di De Zerbi i portieri goleador

Gianluca Magro
L’estremo difensore del Benfica è stato decisivo per l’eliminazione del Marsiglia dalla Champions League
Roberto De Zerbi - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Roberto De Zerbi - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Gli occhi su 18 partite, la mente a fare i calcoli: dentro nelle otto, no ai play off, no addirittura fuori da tutto. Insomma, l’ultima giornata di Champions League è stata da pastiglia per il mal di testa. E non ce ne voglia Roberto De Zerbi, bravissimo allenatore e cuore biancazzurro come il nostro, ma tra sbadigli di stanchezza e di partite in cui si è rinunciato a giocare (italiane in prima fila, che peccato), l’emozione più grande è arrivata intorno alle 23. Quando tutto o quasi era finito, quando allo stadio del Club Brugge i giocatori erano in campo a festeggiare il 3-0 sul Marsiglia, ma sul maxischermo una scritta della società belga faceva i complimenti all’OM per la conquista dei play off.

De Zerbi nemmeno lo ha visto, tanto era infuriato con i suoi, ma mai avrebbe potuto pensare che a Lisbona, sotto la pioggia battente del Da Luz, nell’area del Real Madrid potesse spuntare la testa di Trubin a dare il 4-2 alla squadra lusitana. Regalando i play off al gruppo di un Mourinho indiavolato e buttando fuori proprio i francesi. Che già era notizia quel gol essendo il 98’, ma che diventa leggenda se a segnare è il portiere.

Nel 2017

Una doccia gelata per De Zerbi: uscire per la differenza reti e per «colpa» di uno che i gol di solito li evita, non li fa. Probabilmente la mente del tecnico bresciano è andata per un attimo al dicembre del 2017, alla serie A, quando al suo Benevento fu Brignoli, sempre di testa e sempre di ruolo portiere, a regalare il primo punto stagionale realizzando il 2-2 contro il Milan (era il 94’...). Così «ieri», perché «oggi» De Zerbi starebbe valutando insieme alla società la sua posizione sulla panchina del Marsiglia. Decisioni che se prese a caldo possono essere più d’impulso che ragionate, ecco perché le parti stanno valutando con calma se proseguire insieme o se interrompere il rapporto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Roberto De ZerbiChampions League
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario