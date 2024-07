Tra Salvini e Meloni clima da guerriglia

Luca Tentoni

Il ministro dei Trasporti spera di diventare il rappresentante di un asse sovranista e nazionalista e punta a logorare la premier. La quale, però, non è un’ingenua e non si arrenderà facilmente

3 ' di lettura

Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla Camera dei deputati - Foto Ansa/Riccardo Antimiani © www.giornaledibrescia.it

La premier Meloni è uscita dal vertice della Nato soddisfatta, anche perché sono state ribadite le linee-guida sull’Ucraina. Di fatto, ha risposto a Salvini: «Noi in Ucraina ci siamo concentrati sui sistemi di difesa aerea; lo dico anche a chi da varie parti dice che se si continuano a inviare armi si alimenta la guerra; dipende anche da cosa si invia, perché se noi non avessimo mandato i sistemi di difesa antiaerea i missili sarebbero partiti ugualmente, colpendo molta più gente, come abbiamo v