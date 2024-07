Tim cede la rete e finisce un’era

Claudio Baroni

Il gruppo ha venduto a una cordata che fa capo ad una finanziaria Usa. Nella sede di Roma arriverà l’agenzia per la cybersicurezza

Una firma dal notaio e il trasloco, come nella più tradizionale delle forme. Ma la sostanza colloca il fatto sul fronte dell’innovazione tecnologica. Con la firma dal notaio Marchetti, ieri mattina, la Tim ha venduto la sua rete per le telecomunicazioni ad una cordata che fa capo ad una finanziaria Usa. La prima conseguenza è che si svuota la storica sede di Roma, in corso d’Italia, quartier generale di quella che fu l’azienda monopolista della telefonia nazionale. Cose del secolo scorso. Nel pa