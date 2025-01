Terzo mandato: il dibattito tra limiti di legge e consenso popolare

Il tema è complesso e va oltre le diatribe su Luca Zaia e Vincenzo De Luca, Veneto e Campania

Terzo mandato, sì o no? La questione tornerà sul tavolo, appena calerà l’attenzione per i fuochi d’artificio trumpiani. Come per l’autonomia differenziata, il cerino acceso sarà lasciato nelle mani della Corte costituzionale, alla quale stavolta ha fatto ricorso il Governo, impugnando la legge della Campania che toglie il limite dei mandati per il presidente di Regione. Il limite di due mandati per le Regioni mina l'equilibrio nelle coalizioni E come per l’autonomia, il dibattito resterà aperto,