Stati Uniti e Vaticano alleati per forza

La visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano del 7 maggio arriva dopo un mese di tensioni senza precedenti tra Trump e Leone XIV (con effetti nei rapporti tra la Casa Bianca e il capo del governo italiano, Giorgia Meloni che Rubio incontrerà venerdì). Nella notte tra il 12 e il 13 aprile il presidente aveva lanciato via social media un attacco senza precedenti al Papa, il primo vescovo di Roma nato negli Stati Uniti, accusato di ostacolare la guerra contro l’Iran.
L’udienza si terrà alle 11.30 nel Palazzo Apostolico #Vaticano. Un incontro tra il #Papa e Rubio c’era già stato un anno fa, in occasione della Messa per l’inizio del ministero petrino. Leone XIV vedrà lo stesso giorno anche il premier polacco Tuskhttps://t.co/mcSw3ydMmj