Stati Uniti e Vaticano alleati per forza

La visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano del 7 maggio arriva dopo un mese di tensioni senza precedenti tra Trump e Leone XIV (con effetti nei rapporti tra la Casa Bianca e il capo del governo italiano, Giorgia Meloni che Rubio incontrerà venerdì). Nella notte tra il 12 e il 13 aprile il presidente aveva lanciato via social media un attacco senza precedenti al Papa, il primo vescovo di Roma nato negli Stati Uniti, accusato di ostacolare la guerra contro l’Iran.