Starmer sotto stress per migranti e bilancio

Lucio Valent

Fin dai suoi esordi il nuovo governo laburista britannico è stato bersagliato da attacchi da parte di conservatori ed estrema destra

In gran parte dei Paesi democratici (e quindi anche in Italia) vige una regola non scritta che accorda ai nuovi governi circa 100 giorni di «luna di miele» con l’opinione pubblica nazionale e internazionale durante i quali è posta la sordina a critiche e polemiche. Questa norma, però, sembra non valere per il Regno Unito di oggi. Fin dai suoi esordi il nuovo governo laburista britannico di Keir Starmer è stato bersagliato da attacchi per l’apparente inadeguatezza a proporre soluzioni per questio