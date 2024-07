Sistema in mano a pochi e schiavo delle «nuvole»

Dopo il crash globale, la Rete non è più una «protezione»

4 ' di lettura

Il crash ha creato numerosi disagi negli aeroporti di mezzo mondo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Se la Rete non trova più una rete di protezione... Il giorno dopo il grande blocco le idee sono più chiare. E ci permettono di avere alcuni punti certi. O almeno così speriamo. Sì, abbiamo corso un grosso rischio. No, non si è trattato della prova generale di quello che alcuni chiamano l’11 Settembre digitale o il «Cyber Pearl Harbor». Sì, il danno è stato rilevante. No, non siamo totalmente disarmati davanti alle crisi del sistema. Sì, corriamo più rischi interni che per attacchi esterni. No, i