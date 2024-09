Serve un confronto razionale sull’atomo

Monica Frassoni - Presidente Alleanza Europea per il Risparmio energetico

Torna attuale in Italia il dibattito sul nucleare

4 ' di lettura

La centrale di Caorso, che fu bloccata dal referendum - © www.giornaledibrescia.it

Al Forum Ambrosetti i Ministri Pichetto Fratin, Urso e Salvini hanno preso l’impegno di iniziare concretamente il ritorno dell’Italia fra i Paesi produttori di energia nucleare. Già nel Piano Energia e Clima inviato alla Commissione europea in applicazione degli obblighi di riduzione delle emissioni decisi dai 27 Stati membri della Ue (55% entro il 2030 ed emissioni nette zero entro il 2050) si è per la prima volta prospettato che l’energia nucleare potrà rappresentare anche per l’Italia e in te