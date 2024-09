Se la famiglia diventa anche politica

I politici chiedono di rispettare il privato, ma sovente si intreccia al loro agire politico

3 ' di lettura

Giuseppe Conte e Beppe Grillo - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tengo famiglia. Si ricorre ancora all’antica formula, anche se i tempi sono cambiati e la famiglia è una dimensione precaria. Non solo i frequenti femminicidi descrivono una violenza assassina che si scatena dentro le mura domestiche, c’è proprio un vissuto complessivo che fatica a reggere. Calano i matrimoni e crescono le convivenze temporanee prive di vincoli. Le famiglie politiche si spaccano in nome di coabitazioni a tempo, che vedono combattersi a tutto campo precedenti sodali, intenti a co