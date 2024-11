Se il non voto è contestazione sociale

Non basta sostenere che la democrazia è la migliore delle forme di governo possibili se non riesce ad essere democrazia e diventa sempre più strumento di mantenimento di posizioni di potere da parte di élites sempre più ristrette

3 ' di lettura

Molti non si fidano dei politici - Foto d'archivio

Oggi conosceremo l’esito del voto regionale in Umbria e in Emilia Romagna e quanti potenziali elettori avranno partecipato al voto recandosi ai seggi. Quindi chi brinderà alla vittoria e vi costruirà sopra una parte di quanto realizzerà, o affosserà, nelle prossime settimane. Si concluderà il trittico avviato con la Liguria. Ma l’effetto del voto quanto dura? Regionali: dalle 7 seggi di nuovo aperti in E.Romagna e Umbria Nei giorni scorsi un amico di vecchia data, che avevo conosciuto come attiv