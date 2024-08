Roma punta su Asmara, porta per il Corno d’Africa

Il Piano Mattei e le scelte del governo italiano

Anche l’Eritrea sarà partner privilegiato del Piano Mattei. Anche se non tra i nove Paesi annunciati al momento della presentazione del Piano, è evidente che la visita di due delegazioni italiane ad Asmara, alla fine di giugno, una guidata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e una dalla senatrice Stefania Craxi, ha inteso riallacciare rapporti che non sono sempre stati idilliaci. Su di essi pesa come un macigno il passato coloniale. E le élite politiche eritree non si so