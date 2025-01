La riforma della giustizia e il principio di democrazia a rischio

Claudio Castelli

Il sorteggio per la nomina al Csm e all’Alta Corte riafferma l’idea che uno valga uno, e che tutti abbiano uguali capacità e attitudini

È in corso di discussione un disegno di legge costituzionale sulla giustizia che, al di là della presentazione, non ha alcun impatto sull’efficienza e sui tempi del servizio giustizia e che, proseguendo la linea delle riforme già approvate con legge ordinaria nel 2006 e nel 2021, opera radicali modifiche sull’assetto della magistratura. Una bulimia riformatrice che non si confronta con i risultati delle precedenti riforme e che si alimenta della valenza propagandistica che la parola riforma poss