Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Quaresima e Ramadan: una coincidenza, due sfide

Giorgio Bardaglio
Simili e nel contempo differenti. Sole e luna, anche nella scelta dei tempi. Per i cristiani a far da riferimento è il calendario solare, legato alla data di Pasqua; per gli islamici quell o lunare, più corto di undici giorni
Papa Francesco col Grande Imam di al-Azhar Ahmad al-Tayyib - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Papa Francesco col Grande Imam di al-Azhar Ahmad al-Tayyib - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Simili e nel contempo differenti. Sole e luna, anche nella scelta dei tempi. Per i cristiani a far da riferimento è il calendario solare, legato alla data di Pasqua; per gli islamici quello lunare, più corto di undici giorni. È per questa ragione che Quaresima e Ramadan coincidono di rado, più o meno ogni trent’anni. Ecco perché viviamo ore speciali e una coincidenza che fa da spunto a qualche riflessione, partendo dal quadro generale.

A guardarle da fuori, laicamente, come si dovrebbe fare, sono le due principali religioni mondiali. Per Pew Research, autorevole istituto di ricerca, le stime indicano 2,3 miliardi di cristiani e 2 miliardi di mussulmani, rispettivamente il 28,8% e il 25,6% della popolazione mondiale.

Una proporzione che nel nostro territorio si sbilancia, ma meno di quanto si possa credere: i mussulmani sono oltre 130mila, più del 10% dell’intera popolazione bresciana. Fin qui i numeri. È ad entrare nella sostanza che ci si imbatte nei primi problemi. Le affinità sono infatti molte (basti pensare alla stessa Quaresima e al Ramadan, i momenti principali per i fedeli dell’una e dell’altra, che hanno precetti comuni: digiuno, riflessione, preghiera, sobrietà), ma altrettante, se non di più, le differenze.

In questo ha fondamento il secondo scoglio da superare, decidendo che occhiali indossare, cosa mettere a fuoco e darvi risalto, se guardare a ciò che unisce oppure a quanto divide.

Una scelta personale, che interroga ciascuno di noi ed è egualmente comprensibile, ragionevole e in definitiva rispettabile. Perciò ci fermiamo sulla soglia, osservando piuttosto che nell’epoca attuale sia Cristianesimo sia Islam debbono fare i conti con una sfida ardua posta in campo da due temibili avversari, «tentatori» potremmo dire, mutuando il termine proprio dal vocabolario religioso: secolarizzazione e radicalizzazione.

La seconda si esplica in un’interpretazione rigida, assoluta ed estrema del proprio culto. Un processo che si contrasta con due armi pacifiche: dialogo e conoscenza reciproca.

Brescia, in questo, ha molto da apprendere ma ancor più da insegnare. Per magistero e tradizione, innanzi tutto. Basti pensare a Paolo VI, primo pontefice a promuovere il dialogo interreligioso in modo sistematico, forte del documento conciliare «Nostra Aetate». Un carisma assai diffuso nel nostro territorio, continuamente rinnovato e declinato in numerose esperienze di ascolto e confronto. Ne citiamo due: la «Commissione diocesana sul Dialogo interreligioso» e il «Patto di fraternità», rinnovato di anno in anno dai rappresentati della comunità religiose locali.

La prima invece, la secolarizzazione, richiama qualcosa che il nostro mondo, performante e consumistico, cerca sempre più di allontanare: la dimensione spirituale presente, consapevolmente o no, in ciascun essere umano.

Un’attenzione alla vita interiore, alla rilevanza della coscienza, alla capacità di porsi domande sul senso della vita, del dolore, del bene e del male, all’apertura al trascendente. Una ricerca di senso che attiene tutte le confessioni, al di là della loro forma istituzionale. In definitiva, qualcosa di profondo, che unisce anche quando divide.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
QuaresimaRamadan
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario