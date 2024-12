Quante incertezze sul futuro della Siria

La ripartenza dalle macerie della guerra civile (che non è finita)

Il leader ribelle Ahmed al-Sharaa, noto come Abu Muhammed al-Jolani - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Quando a giugno 2013 entrai in Siria dalla confinante cittadina turca Gaziantep e condivisi il pranzo con l’Esercito Siriano Libero nel loro quartier generale nei dintorni di Aleppo, la storia era ancora tutta da scrivere. La fine degli Assad: dopo mezzo secolo crolla il regime in Siria Quell’esercito era formato di veri patrioti che combattevano per rovesciare il regime di Bashar al-Assad, ma le loro vittorie furono assai fugaci. Il presidente aveva dalla sua l’aviazione, che di solito è arma v