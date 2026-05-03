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Nel Salve Regina la «valle di lacrime» del nostro tempo

Alcuni ritengono obsoleta l’orazione, ma anche in questo tempo di benessere non sono venuti meno i pianti di molte persone
La Pietà di Michelangelo
La Pietà di Michelangelo

I liturgisti insistono: il tempo più consono al culto mariano è l’Avvento, fra l’altro sempre comprendente la festa dell’Immacolata, oppure il mese di ottobre dedicato al rosario. La pietà popolare, tuttavia, continua a dedicare alla Vergine Maria il mese di maggio, mese delle rose e della festa della mamma. E le occasioni per esprimere l’attaccamento alla Madre di Cristo da parte della gente non si contano, ovunque, in questo maggio da poco iniziato. E questo fenomeno, che coinvolge non di rado anche persone non molto vicine alla pratica religiosa, fa pensare ad una questione sorta recentemente: vale a dire la considerazione che l’espressione «in questa valle di lacrime» contenuta nella preghiera della Salve Regina, sia ormai obsoleta, superata, non più vera.

Niente di più sbagliato o ideologico anche se a propendere per questa tesi ci sono pareri autorevoli. Ultimo, ad esempio, quello del teologo Armando Matteo nell’interessante opera intitolata «La fortuna di essere irrilevanti», con la specificazione: trasformazioni strutturali di una Chiesa dalla quale nessuno o quasi si aspetta più nulla. L’autore, docente alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, sostiene che l’espressione della Salve Regina faceva riferimento a una funzione di «consolazione» proprio della religione cristiana.

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