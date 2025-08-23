Oltre il Pil, occorre misurare il benessere di persone e pianeta
Piovono interrogativi e dubbi davanti alla scelta dell’Onu di affidare ad una commissione di esperti il compito di elaborare un’alternativa al Prodotto interno lordo come unico metro di misura dello sviluppo
C'è anche l'impegno per ridurre l'inquinamento nel «Patto per il futuro» - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Come si misura lo stato di salute di un sistema economico e sociale? E ha ancora un senso farlo? Oppure dobbiamo rassegnarci alla logica del più forte che decide le regole del gioco? Piovono interrogativi e dubbi davanti alla scelta dell’Onu di affidare ad una commissione di esperti il compito di elaborare un’alternativa al Prodotto interno lordo come unico metro di misura dello sviluppo. La prospettiva è di farlo entro dicembre per esaminare la questione all’Assemblea generale dell’Onu. La sede
