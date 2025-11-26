Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Il piano di Trump allontana Londra da Washington

Lucio Valent
Il punto cruciale per Starmer è che le difficoltà con gli Stati Uniti stanno minando l’ultimo pilastro della politica estera britannica rimasto: la relazione esclusiva con gli Usa
Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ci sono sempre, nella storia degli Stati, dei momenti che paiono essere di svolta a cui si dovrebbe giungere preparati. Il piano di Trump per la pace in Ucraina è uno di essi; e lo è anche per il Regno Unito, il suo governo e il Foreign Office. La bozza di accordo pensata dal presidente statunitense ha forse colto di sorpresa i leader dei Paesi europei, strenui sostenitori della causa ucraina e di una linea anti-russa, approfondendo le distanze tra Stati Uniti e partner europei, da tempo ai ferr

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario