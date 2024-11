Perché servono i vertici sul clima

Giovanni Mori - Ingegnere energetico e divulgatore scientifico

Comincia oggi a Baku, in Azerbaijan - patria del gas fossile - la Cop29. Obiettivo: trovare i fondi per la transizione ecologica del Sud del mondo

3 ' di lettura

La Conferenza delle Parti, a Baku - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Comincia oggi a Baku, in Azerbaijan - patria del gas fossile - la Cop29. Obiettivo: trovare i fondi per la transizione ecologica del Sud del mondo, nel primo anno della storia in cui si potrebbe oltrepassare la soglia di allarme dei +1,5°C. Provate a fare un esperimento: oggi, dopo aver letto questo articolo, chiedete alle prime tre persone che incrociate se sappiano cosa sia la Cop29 per il clima, o se abbiano idea che sta per cominciare, nelle prossime due settimane, dall’undici al ventidue no