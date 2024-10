Per il Partito democratico l’autonomia si tradurrà in centralismo regionale

Gian Antonio Girelli

Prosegue il dibattito dei politici bresciani sulla legge Calderoli

Manifestazione contro la proposta di legge sull’autonomia differenziata - © www.giornaledibrescia.it

Il dibattito sull’autonomia differenziata sta avendo una lettura molto superficiale e molto lontana dalle reali motivazioni, rispetto al no del Partito Democratico. La stanca retorica leghista della bandiera dell’autonomia, partita con la secessione e finita con l’innamoramento putiniano, è stata rispolverata dal ministro Calderoli – sì quello specializzato in leggi, a detta sua, non particolarmente azzeccate – quale estremo tentativo di recuperare consenso e centralità per la Lega nella compagi