Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Pasolini e il valore del sacro come ribellione contro il consumismo

Paolo Corsini
L’obiettivo è contrastare quella «concezione edonistica della vita» che ridicolizza «ogni precedente sforzo autoritario di persuasione», rendendo «il potere consumistico infinitamente più efficace nell’imporre la propria volontà»
Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini

Sono molteplici i registri sui quali si può leggere Pasolini nel tempo della definitiva «scomparsa delle lucciole» – il famoso articolo del febbraio 1975 sul Corriere della Sera –, del dominio tecnologico, delle promesse dell’intelligenza artificiale, dell’apoteosi del mercatismo: una radicale metamorfosi del panorama rispetto al quale egli ha fatto sentire la sua voce. Il rischio è di neutralizzare le provocazioni della sua testimonianza, di confinarlo in un pantheon celebrativo, edulcorando co

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario